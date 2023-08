Centro del Riuso, chiusura estiva

In occasione delle vacanze d’agosto a Rio Saliceto resta chiuso il centro comunale del Riuso di piazza Berlinguer, nei pressi del terminal degli autobus. La struttura rimane chiusa al pubblico fino al 3 settembre. Riaprirà il 4 settembre con il consueto orario, dalle 9 alle 12.

Una pausa estiva interessa anche lo Spazio Donna Point, che chiude per tutto il mese d’agosto, per riaprire a settembre con un nuovo calendario di appuntamenti in fase di completamento. Lo Spazio Donna, attivo nei vari Comuni della Pianura reggiana, ha nuove sedi al Centro giovani di piazza Iqbal a Rio Saliceto e in via Roma 33 a Fabbrico. E’ un punto di riferimento per socialità, integrazione, lavoro e necessità delle donne.