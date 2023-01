"Centro del riuso? Meno proclami e più promesse mantenute"

Movimento 5 stelle all’attacco sulla situazione di degrado dal punto di vista dei rifiuti. Recenti sono gli episodi di abbandono rifiuti nella zona della stazione ecologica di via Pio La Torre, segnalati dai lettori del Carlino. Nei giorni scorsi è stata confermata dal municipio – ora commissariato – l’attivazione di telecamere proprio in quella zona, in cui erano state annunciate già parecchio tempo fa.

Sul Centro del riuso, più volte annunciato negli anni scorsi, interviene il M5s: "Risale al 2017 la prima mozione del Movimento 5 Stelle – dice Giancarlo Setti, già consigliere pentastellato a Correggio – per la creazione di una struttura capace di ridurre la produzione di rifiuti, mettendo a disposizione oggetti ancora utili a famiglie bisognose. Nel 2021 l’annuncio del Comune dell’avvio dei lavori per la costruzione del centro accanto alla stazione ecologica di via La Torre con un progetto da 240 mila euro, di cui 90mila euro finanziati dall’agenzia Atersir. Lavori avviati quasi un anno più tardi, annunciando un cantiere in corso nel maggio 2022".

"Entro la fine dello scorso anno - prosegue Setti – ci saremmo aspettati un centro del riuso funzionante visto che i lavori, secondo quanto garantiva la scorsa estate l’allora amministrazione comunale, dovevano concludersi entro settembre. Ma non è stato così. Oggi quella struttura appare lontana dall’essere completata, con i lavori che appaiono fermi. Vorremmo meno proclami e più promesse mantenute a Correggio. E saremo pronti per le prossime elezioni locali, con un nuovo programma per amministrare in meglio Correggio".

a.le.