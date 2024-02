Centro del riuso, sconto Tari per abbigliamento, accessori e arredi

Il Comune di Rio Saliceto sta sviluppando azioni per sensibilizzare i cittadini verso un uso più consapevole delle risorse e verso una ridotta produzione di rifiuti e scarti in genere. Oltre alle iniziative, i progetti e i workshop, a Rio Saliceto è attiva da quest’anno anche un’agevolazione fiscale. In base al regolamento Tarip del Comune, per chi conferisce determinati materiali al centro del riuso è previsto uno sconto pro chilo, da riconoscere sulla prima fatturazione in acconto, sulla base del materiale conferito nel corso dell’anno precedente. I materiali che danno diritto allo sconto sono abbigliamento adulti e bambini (0,50 cent/kg), accessori, biancheria, borse, bijoux, giocattoli per bambini (0,20 cent/kg), oggettistica e piccolo arredo come stoviglie, quadri e tavolini (0,15 cent/kg), arredi grandi come tavoli, divani, armadi (0,10 cent/kg). La riduzione spetta se l’importo supera il minimo di 2,5 euro e può essere accordata per un massimo di 20 euro. Le riduzioni spettano per anno d’imposta, non sono trasferibili su altre annualità e non prevedono rimborsi. Per accedere alla riduzione occorre compilare un modulo disponibile sul sito internet del Comune, a cui va aggiunta la scansione della documentazione rilasciata dal centro del riuso del paese, dove vengono depositati gli scarti. Il centro del riuso si trova in via Martiri 82 ed è gestito da volontari Auser.