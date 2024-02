Centro desertificato, il bando per aprire nuove attività. Premi ai negozi più digitali

Un bando da 150 mila euro per sostenere l’avvio di nuove attività commerciali in centro storico, con un’attenzione particolare alle zone più critiche, all’iniziatica femminile, di giovani e persone fragili. Con uno sguardo attento all’artigianato e ai prodotti tipici. A cui si sommano risorse regionali per un ammontare di 56mila euro per la prosecuzione del progetto - affidato al Laboratorio Urb&Com del Politecnico di Milano – di attrattività del centro storico e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche locali.

"Abbiamo proposto alla Camera di commercio di partecipare al programma di incentivazioni delle attività economiche nella città storica e su questo ulteriore coinvolgimento il dialogo è aperto – ha detto il sindaco Luca Vecchi. – Poi, attraverso lo studio realizzato dagli esperti del Politecnico di Milano e al quadro che ci hanno fornito, siamo in grado di avviare misure strutturali di lungo periodo a favore dell’attrattività del centro e del suo commercio".

Misure che dovranno essere capaci di tenere conto delle nuove dinamiche che caratterizzano ovunque i centri storici delle città e le nuove abitudini di acquisto da parte dei consumatori. "In pochi anni la vita delle città è molto cambiata e con essa le logiche di lavoro che sono necessarie. – ha aggiunto l’assessora alla Valorizzazione del centro storico e Attività produttive, Mariafrancesca Sidoli. – Ora è tempo di dare sostegno a nuove attività, all’artigianato, ai prodotti tipici".

Nei prossimi giorni sul sito del Comune sarà pubblicato un bando che prevede 150mila euro a sostegno dell’apertura di nuove attività commerciali di vicinato, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi alle persone nel centro storico di Reggio Emilia. Il contributo massimo erogabile per una singola attività sarà di 20mila euro: le richieste saranno valutate da un’apposita commissione e inserite in una graduatoria. E’ prevista una premialità per chi centra certi parametri: la promozione dell’artigianato artistico e tradizionale; la promozione dell’enogastronomia tipica della Regione con particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti locali; l’utilizzo di strumenti innovativi anche digitali (e-commerce, app o piattaforme per la prenotazione degli acquisti o dei servizi, social media, nuovi servizi alla clientela), la prevalente partecipazione femminile e giovanile; lo sviluppo di start up innovative; accessibilità con persone con disabilità.

s.bon.