Centro educativo pomeridiano. Grande festa per la nuova sede

Grande festa il 25 settembre per l’inaugurazione della nuova sede del Cep (Centro educativo pomeridiano) ad Albinea. Hanno partecipato i ragazzi e le ragazze, le famiglie, le volontarie che si alternano in questi anni e quelle storiche che hanno contribuito a far crescere il servizio. Presenti gli amministratori che lo portano avanti e quelli che lo hanno fondato, i dipendenti degli uffici che si sono adoperati per renderlo migliore. La sindaca Roberta Ibattici ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti nell’aver voluto, collaborato e investito fortemente sul Cep che oggi è "una realtà molto importante sul territorio" definendolo "un luogo di incontro, scambio di cultura e aiuto alle famiglie". Poi il taglio del nastro e visita ai nuovi locali di via Morandi. L’amministrazione esprime gratitudine in particolare alla cooperativa Coress che in questi anni ha co-gestito il servizio con il Comune. Il pomeriggio si è concluso con un rinfresco offerto ai circa 100 partecipanti. Attivo dal 1998, il Cep è un servizio gestito dal Comune con l’istituto comprensivo.

m. b.