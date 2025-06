"Centro estivo, spese insostenibili per chi ha figli disabili"

"Chiedo l’impegno delle istituzioni pubbliche per garantire ai miei figli, entrambi con problemi di salute, di frequentare il centro estivo". L’appello è stato lanciato da Giuliano Pietro di Casalgrande, papà di due figli di 6 e 12 anni. "I miei figli soffrono di epilessia – dice Pietro –. Siamo preoccupati perché anche quest’anno ci sono difficoltà per la loro iscrizione al centro estivo. Ho chiesto la loro ammissione in un centro ad Arceto, ma per il più piccolo assicurano un accompagnatore per lui solamente per due settimane e per l’altro periodo, di un mese e mezzo, siamo costretti a sostenere spese elevate. La presenza dell’accompagnatore è richiesta in quanto nessuno vuole somministrare il farmaco salvavita al bimbo di 6 anni". Il genitore sottolinea che ad oggi "il figlio di 12 anni è in fase di guarigione per l’epilessia, mentre per l’altro la sua situazione non è migliorata. Ho interpellato Regione, Comune di Scandiano, Unione Tresinaro Secchia, ma il problema non è stato ancora risolto e oggi uno dei miei figli rischia di frequentare il centro estivo solo per due settimane o stare a casa".