Il Centro per le famiglie dell’Unione Appennino ha organizzato un appuntamento sulla mediazione familiare, il 9 febbraio alle 20.30 in modalità online, rivolto a chi voglia conoscere questo servizio, sapere come accedere e a quali bisogni risponde, a chi avverte il bisogno di un supporto perché si sta separando o si è già separato e ed è in difficoltà nel comunicare con i figli. ’I figli quando i genitori si separano. Ascoltare i loro bisogni’ è il titolo dell’incontro: è possibile iscriversi inviando una mail all’indirizzo [email protected] All’iscrizione verrà fornito il link per partecipare.