Centro Giovani, la minoranza dubita: "Ci sono già altri spazi utilizzabili"

Contrario alla nuova costruzione del Centro Giovani, il gruppo di minoranza ‘Carpineti civica - cittadini liberi’ precisa: "Perché costruire un nuovo edificio se gli spazi esistono già e non vengono utilizzati?". La nota inviata da ‘Carpineti Civica’ fa riferimento all’interrogazione presentata sull’argomento e discussa nel recente Consiglio comunale, relativa alla costruzione del nuovo centro giovani di Carpineti. Si tratta di un progetto delle aree interne, partito con la precedente amministrazione e ora approvato in giunta dalla nuova amministrazione del sindaco Giuseppe Ruggi.

Il progetto che prevede la costruzione di una struttura di 250 metri quadri nel prato accanto alla biblioteca. Andrà ad occupare uno spazio ora destinato a "conferenze, presentazioni di libri, cineforum e eventi pubblici" un’area co-working (in realtà postazioni studio) e una sala prove per gruppi musicali. La perplessità del gruppo di minoranza non è riferita a quello che si vuole fare al suo interno e neppure all’idea di un centro giovani che va bene, ma al fatto di costruire un nuovo edificio per ospitare cose che già esistono altrove sul territorio inutilizzate.

"Carpineti già dispone di tre sale per eventi: due sale di Parco Matilde, sala incontri alla biblioteca e palazzo Cortina con una programmazione pubblica insufficiente. Già uno spazio con postazioni di studio è stato abbandonato al suo destino per un decennio, bisognerebbe lavorare per renderlo attuale. Carpineti possiede una scuola di musica, - prosegue la nota – fra l’altro vicino al luogo dove dovrebbe sorgere il Centro Giovani, scuola di musica da sostenere con le aule studio insonorizzate, crediamo potrebbe diventare utile per realizzare quella sala prove da sostenere nella gestione".

"È un progetto complessivo di tutta l’Unione e che di fatto non ci si può astenere dal partecipare, pena la perdita del finanziamento per tutti – chiosa –. Inoltre è necessario che ci sia una parte riservata all’informatica. Preso atto, abbiamo invitato l’amministrazione ad una riflessione attenta, sia sul luogo che sul contenuto. Gli altri comuni dell’Unione hanno deciso di costruire solo dove mancava la struttura e la maggior parte impiegherà i soldi per ristrutturare luoghi già esistenti. Crediamo sia necessario rimodulare il progetto dal punto di vista del contenuto e del contenitore, prendendo in considerazione la biblioteca o parco Matilde o palazzo Cortina".

Settimo Baisi