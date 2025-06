Centro, Il Comune rilancia: "Lavoreremo con la città"

Il percorso di rivitalizzazione dell’Esagono intrapreso in questi ultimi mesi è stato approvato dalla Consulta del Centro Storico, il cui spirito collaborativo viene, giustamente, riconosciuto dall’assessora a Economia, Sport, Commercio, Turismo e Città storica Stefania Bondavalli: "Mi fa piacere che la Consulta definisca giusta la strada imboccata. Serve certamente continuare, con forza: stiamo lavorando giorno dopo giorno su diversi ambiti, in una visione trasversale che coinvolge più assessorati, dal piano urbanistico a quello dei lavori pubblici. Penso in particolare alla riqualificazione dell’area dei Giardini Pubblici e del parcheggio ex Caserma Zucchi: una grandissima opportunità per Reggio grazie alla quale interverremo su un quadrante di città particolarmente in sofferenza".

I fondi in arrivo daranno certamente impulso allo sviluppo di nuove idee. "Quello che abbiamo candidato al bando regionale - continua Bondavalli - è solo un concept e la notizia del finanziamento ottenuto è arrivata, con grande soddisfazione, qualche giorno fa. Parliamo di 1.25 milioni di euro, a cui si aggiunge un importante cofinanziamento comunale. È un’opportunità storica: non vogliamo limitarci a un intervento estetico o architettonico, ma puntiamo a realizzare un vero spazio di comunità. Per questo abbiamo intenzione di attivare, a partire da settembre, un gruppo di lavoro specifico su piazza della Vittoria e giardini pubblici per co-progettare gli spazi e le funzioni insieme a cittadini, istituzioni culturali e realtà educative del quartiere. Stiamo lavorando anche per far vivere il centro storico con una programmazione culturale e di intrattenimento diffusa, che non si limiti ai grandi eventi, ma che promuova l’occupazione positiva dello spazio. Abbiamo riaperto i bagni pubblici del Parco del Popolo, avviato i Gruppi di Controllo di Comunità, introdotto le fototrappole ambientali e attivato gli street tutor. Sappiamo bene che c’è una domanda forte di concretezza: rilancio commerciale, nuove residenze, incentivi e nuove idee per il turismo".

Cesare Corbelli