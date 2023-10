Centro: in arrivo i fondi regionali

Per i lavori di riqualificazione di via Roma, piazza IV Novembre e dell’area mercatale, l’amministrazione è riuscita ad intercettare 140mila euro di fondi regionali. Le nuove opere (quarto stralcio del progetto) avranno un costo totale di 200mila euro, con una spesa da parte del Comune di soli 60mila euro. Sono previsti, tra gli interventi minori, il collegamento in quota tra piazza IV novembre e il Mefa, e la sistemazione del marciapiedi di via Roma oltre via Podgora e fino a via Gramsci, e la riasfaltatura di via Roma, nello stesso tratto, e di via De Amicis. I lavori inizieranno nella primavera 2024.

f.c.