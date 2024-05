Centro intasato per la Pallacanestro. L’ex patron Paterlini: "Indignato"

Multe a raffica e un palasport inadeguato. È una missiva di fuoco quella che arriva da Ivan Paterlini, ex presidente della Pallacanestro Reggiana, dopo la gara 3 contro Venezia andata in scena giovedì sera. L’imprenditore che per più di 20 anni è stato dirigente biancorosso, si sfoga così: "Giovedì sera in occasione di un evento importantissimo per lo sport reggiano (gara 3 di Reggio con Venezia) il nostro palasport in pieno centro storico, per il quale l’attuale amministrazione ha speso ben 10 milioni di euro (di soldi pubblici) ha dimostrato tutti i suoi limiti di accesso e sicurezza". Paterlini prosegue raccontando che "la città era infatti intasata dalle 18.

A fine partita (meritatamente vinta da Reggio) alcuni tifosi si sono trovati multe per divieto di sosta, nonostante fossero veicoli elettrici e con permesso x isola pedonale!". Una denuncia pubblica che ovviamente va verificata con il comando di polizia municipale, su cui per ora non ci sono riscontri ufficiali. Secondo l’ex presidente si tratta di "multe date da solerti vigili che durante la partita hanno lavorato alacremente intorno al Palabigi". Per poi concludere la lettera con una nota al veleno contro il corpo di polizia locale: "Gli stessi vigili che non hanno mai tempo e personale per presidiare le zone degradate della città! Grazie dell ospitalità, un cittadino indignato!".

La vicenda del palasport parte da lontano. Se ne iniziò a parlare già negli anni ’90, ventilando l’ipotesi di portarlo fuori dal centro e di fianco allo stadio. Dopo un lungo tira e molla, ecco gli ultimi lavori: 10 milioni di euro per il restyling, durato due stagioni.