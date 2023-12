Centro islamico, a rischio l’incontro con l’imam

Potrebbe saltare l’incontro con l’imam Yasin Agostino Gentile, predicatore tra i più noti in Italia, programmato dalla comunità islamica Al Huda per sabato pomeriggio nei locali del nuovo centro culturale di via Per Barco 5 a Montecchio. Non solo a ieri non erano ancora stati rilasciati i nulla osta comunali per l’agibilità dell’immobile ristrutturato che un tempo ospitava la latteria Madonna dell’Olmo, ma la fama di Gentile avrebbe suscitato un interesse così elevato che potrebbero arrivare centinaia di fedeli (e non) trasformando una conferenza in un vero e proprio evento pubblico. In questi casi, è d’obbligo dare un preavviso di almeno tre giorni alla Questura, che a sua volta può dare il definitivo via libera con eventuali prescrizioni di sicurezza. E a ieri, con vi era stata alcuna interlocuzione formale con gli uffici di via Dante a Reggio. L’interesse per l’evento - aperto a tutti i cittadini, anche non musulmani, e che sarà seguito da una cena - è determinato da due fattori. Sarebbe infatti il primo incontro nella nuova struttura, realizzata tramite una colletta non solo tra i fedeli della Val d’Enza (dai bambini che hanno rinunciato alle paghette ai genitori che hanno versato le proprie tredicesime) ma che ha coinvolto islamici di tutte le città emiliano-romagnole. Il tam-tam sui social è quello di un invito a una festa per un’opera molto attesa. Inoltre Yasin Agostino Gentile è un imam di grande fama: è italianissimo, coinvolgente come riesce solo una persona nata e cresciuta in provincia di Napoli, primo italiano a laurearsi nella prestigiosa Università di Medina. Le sue riflessioni sono su Youtube anche da prima del lockdown: sul sito della Conferenza islamica italiana vi sono i link alla sua rubrica "Perle di saggezza". Il suo percorso spirituale e intellettuale è così particolare da essere stato al centro nel 2015 di un film: "Napolislam", di Ernesto Pagano, che racconta la vita dei napoletani convertiti all’Islam che vivono nel cattolicissimo capoluogo partenopeo. Gentile, tra sermoni in arabo e battute in napoletano, era il volto di questi italiani che si aprono alle culture degli immigrati.

Francesca Chilloni