Centro islamico, salta l’incontro con il predicatore Agostino Gentile

Salta l’incontro con il predicatore Yasin Agostino Gentile, un apprezzato imam italiano che domani avrebbe dovuto parlare nella nuova sede del centro islamico Al Huda, in via Per Barco 5 per poi condividere una cena con i presenti. Come anticipato due giorni fa, la ristrutturazione dello stabile non è terminata e pertanto le opere non hanno ancora ottenuto dall’ufficio tecnico comunale l’attestazione di agibilità e di essere conformi alle normative vigenti in termini di sicurezza. Pertanto adesso nessuno, tranne le maestranze che vi lavorano, può svolgere attività nell’immobile che un tempo ospitava la latteria Madonna dell’Olmo. Tra l’altro non erano stati interpellati il Comune e la Questura anche su un altro aspetto dell’evento: Gentile avrebbe richiamato centinaia di persone, con la necessità da una parte di regolare il traffico nella zona e i parcheggi delle auto dei partecipanti, dall’altra configurandosi quasi come una manifestazione pubblica si sarebbe dovuto ottenere dal questore Maggese il via libera con almeno tre giorni di anticipo. L’imam Momar Talla Diouf tranquillizza la sua comunità: si tratta solo di un rinvio di una festa molto attesa che avrebbe unito una parte conviviale a una più spirituale, alla quale peraltro erano invitati tutti i cittadini essendo Yasin Agostino Gentile un napoletano convertito, che poi – primo tra gli italiani – si è laureato in Arabia Saudita alla prestigiosa Università islamica di Medina.

Francesca Chilloni