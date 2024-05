Centro medico intitolato a don Cavalli

Gran festa oggi per la comunità di Boretto, che accoglie una delegazione di cittadini di San Salvatore Monferrato (Alessandria), in occasione della intitolazione del Centro medico di Villa Vecchi a don Carlo Evasio Cavalli, Salesiano, missionario a Bahia Blanca, che fu guida spirituale del giovane Artemide Zatti, santo di origine borettese. In mattinata messa in basilica, inaugurazione della teca con la reliquia di Sant’Artemide, oltre a un corteo a piedi verso Villa Vecchi, con la banda, per scoprire la targa d’intitolazione del Centro medico a don Carlo Evasio Cavalli.