Centro Nord, 374 milioni di fatturato Contano parafarmacie e distributori

Inflazione, rincari energetici e difficoltà nell’approvvigionamento non hanno fermato Conad Centro Nord, che ha chiuso il 2022 – il 60esimo anniversario dalla nascita della cooperativa – con numeri in continua crescita (quasi 2 miliardi di fatturato con un +5,5% rispetto all’anno precedenti), confermati anche nel territorio di Reggio dove Conad è leader di mercato.

Sono le cifre snocciolate nel consueto bilancio presentato dallo storico marchio, che anche sul territorio reggiano ha fatto la voce grossa: nel 2022 il fatturato è stato di 374 milioni di euro (+4,3%) grazie ai 51 punti vendita (di cui 5 ‘pet store’) a cui si aggiungono le parafarmacie, per un totale di 95 soci e soprattutto 1.198 dipendenti. Ma il ramo ‘Centro Nord’ – che opera in Lombardia e in Emilia tra le province di Piacenza, Parma e Reggio dove ha la sede a Cavriago – ha modificato ulteriormente il proprio business.

Come ribadisce la cooperativa, c’è stato anche "un notevole sforzo per l’apertura di nuovi concept, con 18 strutture tra pet store (negozio per animali, ndr), parafarmacie e distributori carburanti, che hanno generato complessivamente oltre 900 nuove opportunità occupazionali".

Infine, uno sguardo all’ambiente. La logistica da una parte, con la riduzione del 3,5% dei chilometri percorsi grazie a un maggior efficientamento, oltre alla modernizzazione della flotta (il 52% sono certificati come Euro 6).

E l’efficientamento energetico dall’altra, con 38 impianti fotovoltaici già installati per 2.308 kWh di energia nominale, che secondo Conad garantiscono un risparmio sul fabbisogno energetico del 30-40%.