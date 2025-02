Centro Palmer, pari col Seregno. Bdl Minimotor corsara a Trissino

Bicchiere mezzo pieno per il Centro Palmer Scandiano che impatta in casa con il Seregno per 1 a 1 nel turno infrasettimanale del campionato di Serie A2 di hockey su pista. Di contro, bicchiere traboccante per la Bdl Minimotor Correggio che vince 6 a 1 a Trissino, rafforzando il secondo posto in classifica. E domenica, derby a Correggio.

A Scandiano si gioca una gara molto equilibrata con il portiere Vecchi e l’opposto Dimone (un ex) a confezionare una prova di grande spessore. Falliscono invece gli attaccanti, specialmente quelli scandianesi che sotto porta commettono troppi errori. Mister Enrico Mariotti ha schierato Vecchi, Beato, N. Busani, Deinite, Herrero - Rocha, Barbieri, Stefani, R. Busani e Raveggi. Le reti: nel primo tempo 16’30’’ Tremolada, nella ripresa 7’57’’ Beato.

A Trissino, ecco un Correggio che stenta un po’ nel primo tempo, mentre la ripresa è tutta reggiana. Mister Eduard Granell schiera Salines, Menendez, Righi, Casari, Pedroni - Cinquini, Tudela, Caroli, Holban e Tolomelli. Le reti: primo tempo 17’20" Casari, 17’22’’ Carpinelli, 24’09’’ Cinquini; nella ripresa, 0’30’’ Casari, 5’20’’ Righi, 6’03’’ Holban, 18’05’’ Tudela (t.d.).

La classifica dice Breganze 34, Correggio 29, Scandiano22 (una gara in meno), Montecchio Precalcino 17, Valdagno 16, Trissino e Modena 14, Bassano e Seregno 13, Thiene 11, Mirandola 0.

