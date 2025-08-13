Centro Palmer, squadra rivoluzionata

Sam, un addio pesante


CronacaCentro Palmer, squadra rivoluzionata
13 ago 2025
CLAUDIO LAVAGGI
Cronaca
Il Centro Palmer Roller Scandiano, in vista della stagione 2025/26 che lo vedrà inserito nel girone sud della Serie A2...

Barbieri con Busani, alle spalle Roca: tutti confernati nella formazione rossoblu del Centro Palmer

Il Centro Palmer Roller Scandiano, in vista della stagione 2025/26 che lo vedrà inserito nel girone sud della Serie A2 di hockey su pista, ha confermato quattro giocatori, lasciandone liberi altri cinque. E dunque, con il tecnico Enrico Mariotti confermato (in realtà era già un accordo biennale), in casa Scandiano sono attese ben sei novità per portare il roster a dieci, con un notevole rinnovamento a partire dagli estremi difensori.

Se ne sono andati i portieri Jacopo Raveggi che farà il terzo a Lodi e Matteo Vecchi che ha deciso di smettere per motivi di studio e lavoro; con loro anche Davide Deinite che dovrebbe tornare in Toscana, l’argentino Santiago Herrero che giocherà in Portogallo in terza serie e Andrea Beato che potrebbe tornare al Modena.

I confermati sono Lorenzo Barbieri, Nicolò Busani, Andrea Stefani e lo spagnolo Alejandro Roca Bouza.

Lorenzo Barbieri, classe 2003, è cresciuto nel vivaio del Roller Scandiano e si appresta a scendere in pista nel campionato di Serie A2 per il quinto anno consecutivo. L’anno scorso, per lui 9 gol in campionato e una in Coppa. Nicolò Busani, classe 2003, è pronto ad affrontare il suo quinto campionato di Serie A2 consecutivo. Nell’ultimo torneo è andato in doppia cifra, siglando 14 reti in 21 presenze, mentre in Coppa Italia ha disputato otto gare con altrettanti gol. Andrea Stefani, classe 2005 e sempre prodotto del vivaio locale, è alla quarta stagione di A2 con i colori rossoblu, anche se non consecutiva, avendo vissuto una parentesi con Vercelli e Novara in A1 nell’annata 2023/24.

Nello scorso campionato ha siglato 15 reti in 22 gare, con altri 6 gol messi a segno nelle 8 presenze in Coppa. Alejandro Roca Bouza, classe 1997, è alla quinta stagione con Scandiano. Il galiziano, originario di La Coruña, nello scorso campionato ha siglato 6 reti in 19 gare, scendendo in pista in altre 8 occasioni in Coppa Italia, con una rete segnata.

c.l.

