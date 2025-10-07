Centro per l’impiego, obiettivo 2026. L’accelerata per il locali dell’ex Coop

Una nuova e moderna sede per il Centro per l’impiego unico di tutti gli otto Comuni dell’Unione Val d’Enza, allo scopo di orientare in modo efficace chi cerca lavoro e mettere in contratto domanda ed offerta. La proposta è stata approvata in giugno da ciascuna delle amministrazioni comunali del distretto, ed ora si è conclusa la fase della progettazione esecutiva. La redazione è stata affidata all’architetta Federica Moscatelli. La sede attuale di piazza Cavour non risponde più ai requisiti previsti, ed è anche collocata nel centro cittadino. Così l’amministrazione Torelli ha individuato i locali non utilizzati dell’ex Coop come nuova sede, previa riqualificazione. La posizione è strategica, in Strada Val d’Enza 28, ben collegata da mezzi pubblici e con parcheggi circostanti; si trova a pochi passi dell’Istituto Superiore D’Arzo e dall’omonima area sportiva, dall’ospedale e dalla Casa della Comunità. Del progetto - valore di 1,3 milioni di euro - se n’è parlato nell’ultimo consiglio comunale, il 18 settembre, ma le polemiche politiche legate a quella seduta hanno messo in ombra la positiva novità. La giunta Torelli ha approvato il Progetto Esecutivo il 29 settembre e, sempre la scorsa settimana, gli Uffici interni del Comune hanno recepito la decisione di contrarre un mutuo ordinario (durata 29 anni, a tasso fisso) di 619mila euro con Cassa Depositi e Prestiti, come cofinanziamento dei lavori. Il resto delle spese verrà coperto con 600mila euro di finanziamenti dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e circa 81mila euro di avanzo di amministrazione. Il tutto nell’ambito delle missioni legate al Pnrr, con l’obbligo di consegnare le chiavi degli uffici entro il 30 giugno 2026.

L’immobile però farà parte del patrimonio del Comune Gli altri sette Comuni si sono impegnati a concorrere finanziariamente al pagamento delle rate del mutuo in base alla popolazione residente. La sede attuale si trova in immobile di proprietà di un privato, che lo ha concesso in locazione e tutti i Comuni al canone. "L’operazione ipotizzata è virtuosa - ha commentato l’assessore a bilancio Stefano Ferri -. È previsto che gli altri Comuni versino la medesima somma dell’affitto al Comune di Montecchio, che si farà carico dell’ammortamento del mutuo; l’esborso per le 8 amministrazioni sarà il medesimo. Si tratta di un progetto che rafforzerà il ruolo di Montecchio quale capodistretto per i servizi per il lavoro e come punto di riferimento territoriale".

Francesca Chilloni