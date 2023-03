Centro polifunzionale ridotto: è polemica

Polemiche a Novellara sul nuovo centro polifunzionale Armonia, dopo che dal municipio è emerso come la struttura avrà dimensioni ridotte rispetto al previsto. "Siamo delusi – dicono i consiglieri comunali Cristina Fantinati e Ivo Germani, di Insieme – di sapere che il centro non sarà di 450 mq ma solo di 270 mq per il troppo tempo trascorso tra l’incarico per i lavori (nel 2008) e la realizzazione dell’opera (anno 2023). La motivazione che i prezzi dei materiali sono aumentati non regge, visto che Coop Andria ha sottoscritto nero su bianco un impegno per questa operazione".