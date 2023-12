Centro Salute Famiglia Straniera. È stato intitolato a Gino Strada

In occasione dei 25 anni di attività, il Centro Salute Famiglia Straniera ha organizzato un convegno all’auditorium del Core con la partecipazione di autorità locali, professionisti, operatori, volontari coinvolti nella rete dei servizi che si occupano dell’accesso all’assistenza sanitaria di base per stranieri non iscritti, non iscrivibili al Servizio Sanitario Nazionale o in gravi condizioni di marginalità e vulnerabilità, con particolare attenzione a donne, bambini e al contrasto alle malattie infettive.

Presente pure Simonetta Gola, responsabile comunicazione di Emergency, all’iniziativa che è stata l’occasione per intitolare a Gino Strada la sede del Centro, nella Palazzina H di viale Risorgimento.

La struttura è attiva dall’ottobre del 1998, operando in collaborazione con i professionisti volontari della Caritas, a cui si è aggiunta una convenzione con l’associazione Querce di Mamre.

Dal decennio scorso l’Azienda Usl ha individuato quello che tutti conoscono come il "Centro Stranieri" come luogo di accoglienza sanitaria di richiedenti e titolari di protezione umanitaria, oltre a minori stranieri non accompagnati accolti nel Reggiano, attraverso la programmazione di visite mediche e screening sanitari, garantite in rete e con la collaborazione di vari servizi socio sanitari, fino a promozione di culture giovanili.