Centro senza boutique, un male solo nostro

Prima l’allarme di Alleanza Civica ("in città 400 negozi chiusi") che chiede una commissione urgente in Comune, poi il nostro reportage funereo sulla via Emilia da Porta Santo Stefano a Porta San Pietro, dove abbiamo contato 44 vetrine abbassate, in media una ogni 36 metri. E infine anche l’annuncio della chiusura e del mancato interesse ad acquisire l’attività, della storica bottega Fratelli Battaglia: in quella vetrina da 100 anni c’è sempre stato un negozio e ora rimarrà spenta. L’ennesima.

Difficile individuare un unico fattore determinante di questa crisi che ha cambiato il volto del nostro centro storico. Che come contraltare vive da alcuni anni un fiorire continuo di attività di ristorazione e beveraggio, capaci colmare in parte quel senso di vuoto lasciato dalle boutique. Ma certo non basta qualche tavolino in più per rendere attrattivo a 360° l’esagono della città, il più triste e desolante se comparato alle nostre vicine Parma e Modena. Ne abbiamo parlato con gli esponenti delle due massime organizzazioni dei commercianti, Confcommercio e Confsercenti.