Centro sociale senza età: un open day a Guastalla

Guastalla (Reggio Emilia), 9 giugno 2023 - Chi ha detto che un centro sociale debba essere solo un ritrovo per persone anziane? A Guastalla domani è in programma un porte aperte, dalle 10 alle 20, per dimostrare il contrario. Da tempo, infatti, il centro sociale Primo maggio di via Castagnoli propone attività che vanno dal biliardo e il biliardino, con tornei anche di alto livello. E grazie a un bando regionale sono arrivati finanziamenti per attività da svolgere con Kyoto Center e associazione Paese in festa.

Nel corso dell’open day restano aperti gli stand gastronomici, nel pomeriggio una tombolata, alle 17 dimostrazione di ballo, fino a un buffet finale con l’intervento delle autorità. Durante tutta la giornata ci saranno a disposizione i volontari del Centro sociale per illustrare le attività e proporre prove gratuite di biliardo, biliardino, ballo da sala, burraco, tombola, corsi di ballo, scacchi, ginnastica dolce per la terza età e altro ancora.

Per le persone anziane e fragili si attiveranno iniziative di socialità e attività ludiche e culturali per rafforzare i legami e ridurre il senso di isolamento e solitudine. In collaborazione con Paese in Festa, si proporranno cene e serate di ballo il sabato sera, feste, occasioni di lettura e di cultura. Il progetto prevede anche l’allestimento di un angolo con dotazione di computer per permettere agli anziani di avvicinarsi alla tecnologia, grazie all'aiuto dei giovani che frequenteranno lo spazio..