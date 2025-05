Centro sociale Stranieri, chiesta una commissione

In Comune a Reggio Emilia è scontro sulle presunte irregolarità in materia di lavoro denunciate nel centro sociale ‘Sergio Stranieri’, gestito per conto dell’amministrazione comunale dall’associazione ‘Accademia di Quartiere’ e la cooperativa ‘Terrafirma’. Oltre a licenziamenti immotivati e l’uso improprio della figura del volontario per mascherare rapporti di lavoro subordinato il sindacato Adl Cobas ha denunciato ritardi nei pagamenti dei dipendenti fino a cinque mesi. Un aspetto su cui i consiglieri di Coalizione civica Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli hanno presentato lunedì in Consiglio comunale un ordine del giorno urgente, che la maggioranza non ha però ammesso alla discussione. "Ci è stato detto dal capogruppo del Pd Riccardo Ghidoni che si tratta di ‘piccole cifre’: andassero a dirlo ai lavoratori che da mesi attendono lo stipendio", commentano De Lucia e Aguzzoli. Tutte le opposizioni hanno intanto depositato una richiesta di convocazione della commissione ‘Controllo e Garanzia’ sui contributi erogati ai gestori del centro. Inoltre è stata presentata una mozione per chiedere la revoca dell’affidamento della gestione, in caso di conferma delle irregolarità.

"Vogliamo vedere i contratti e sapere come vengono spesi i soldi dei cittadini. E soprattutto- concludono i civici- vogliamo che i lavoratori vengano finalmente pagati".