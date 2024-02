Centro storico, Azione lancia la sua proposta:: "Piazza Spallanzani chiusa al traffico nel weekend"

Chiudere al traffico piazza Spallanzani dal sabato sera alle 19.30 fino al lunedì alle 14. A proporlo è Azione Scandiano, intervenendo nel dibattito sulla ‘nuova’ piazza Spallanzani dopo che in dicembre si è svolta l’inaugurazione della sua riqualificazione e l’area ora è ancora pedonale. Era emersa l’ipotesi del ritorno dei parcheggi nel 2024. Sono attesi provvedimenti dell’amministrazione che ieri sera ha incontrato le associazioni di categoria e dei commercianti nonché i promotori della raccolta firme per la richiesta di pedonalizzazione della piazza.

Intanto il partito guidato da Carlo Calenda prende posizione sul tema. Azione Scandiano "condivide alcune considerazioni riguardanti la recente riqualificazione di piazza Spallanzani, trasformata in un simbolo di bellezza e modernità per la nostra città. Se da un lato applaudiamo il miglioramento estetico e funzionale della piazza, è nostro dovere anche riflettere sugli impatti di tali cambiamenti sulla vita quotidiana dei cittadini. La questione centrale riguarda il delicato equilibrio tra la volontà di preservare la bellezza di questo spazio urbano e la necessità di garantirne la funzionalità e accessibilità. La nostra proposta cerca di trovare una via di mezzo". Azione chiede che la piazza sia chiusa al traffico dal sabato alle 19.30 fino al lunedì alle 14 "al fine di offrire momenti di tranquillità e sicurezza per eventi e attività comunitarie senza compromettere l’accesso ai servizi essenziali. Riconosciamo l’importanza dei parcheggi per garantire la fruibilità della piazza, soprattutto per gli anziani e persone con disabilità".

Azione propone la realizzazione di posti auto dedicati a soste brevi e per disabili per facilitare l’accesso ai servizi e attività commerciali. In questo contesto di trasformazione urbana "riteniamo fondamentale – dicono da Azione Scandiano – il dialogo tra residenti, commercianti e amministrazione comunale. Un approccio cooperativo e graduale alle decisioni urbanistiche può rafforzare l’alleanza tra le diverse parti garantendo che ogni intervento contribuisca positivamente alla qualità della vita urbana senza pregiudicare gli interessi di nessuno. Crediamo che la riqualificazione e l’uso degli spazi pubblici debbano essere concepiti con un approccio sistemico, considerando le esigenze di tutti i cittadini e il benessere collettivo".

Matteo Barca