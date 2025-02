Centro storico, i giovani forzisti: "Zone Rosse ok, la città soffre"

Riportare il Centro al centro. Il motto della Consulta del Centro storico viene elogiato da Giacomo Bonini che per anni ha guidato il Movimento giovanile reggiano di Forza Italia, lasciando da poco il testimone dopo l’elezione a Rio Saliceto nelle file dell’opposizione, ma tuttora responsabile degli Enti Locali di Forza Italia a Reggio.

"Mi piace lo slogan - afferma Bonini –, pone in risalto un tema cruciale per la città. Concordo con la Consulta quando evidenzia un problema di sicurezza e degrado, temi fondamentali sui quali agire con urgenza. Accolgo favorevolmente le parole di Lorenzo Lupo Canova, membro della Consulta, che sottolinea come la mancanza di spazi di aggregazione, soprattutto nelle ore serali, contribuisca ad aumentare la sensazione di insicurezza, anche in assenza di pericoli concreti".

Cosa ne pensa della zona rossa annunciata dal prefetto?

"Credo che la decisione dimostri una consapevolezza positiva del problema e offra un’opportunità di sperimentazione. Naturalmente attendiamo i risultati prima di esprimere un giudizio definitivo".

Come movimento giovanile di Forza Italia cosa avete proposto?

"È stato distribuito un volantino con un qr-code che rimandava ad un questionario in cui raccogliere idee e difficoltà da discutere in Sala del Tricolore tramite il nostro capogruppo, Claudio Bassi che si farà portavoce dei negozianti, integrando le segnalazioni con nostre proposte concrete".

Cosa vi auspicate?

"Credo fortemente nel dialogo costruttivo e la mia richiesta principale e di Forza Italia è un’apertura al confronto sul centro storico che non ignori il fattore sicurezza, derubricandolo a strumentalizzazione della destra".

Altri temi su cui lavorare? "L’accessibilità poteva essere favorita dal parcheggio sotterraneo in Piazza della Vittoria, ridimensionato in poche decine di posti per privati. Anche il mercato coperto poteva essere una vetrina per i nostri prodotti enogastronomici".

Che ruolo possono giocare le nuove generazioni?

"Le iniziative per i giovani sono fondamentali, arricchiscono la vita sociale e sostengono il commercio locale. Considero positivo il progetto, nel Patto d’Ambito, di trasformare i Giardini in un punto di ritrovo per i reggiani. Ad un eventuale tavolo inviterei i giovani delle associazioni culturali, delle forze politiche, di volontariato e anche i responsabili della pastorale giovanile della Diocesi che da sempre hanno una grande attenzione al territorio".

Cesare Corbelli