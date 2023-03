Centro storico: il bilancio Chiuse il 25% delle vetrine Maglia nera in via Roma

di Stella Bonfrisco

Il centro storico di Reggio Emilia sotto la lente del laboratorio di Urbanistica e Commercio del Politecnico di Milano, per mettere a fuoco criticità del post-pandemia ed elaborare strategie per rilanciare le attività economiche all’interno dell’esagono. Ad illustrare il percorso di analisi – che ha già messo in evidenza un dato preoccupante, con la chiusura complessiva del 25% delle attività commerciali – sono stati, ieri mattina, il sindaco Luca Vecchi, l’assessora a commercio, attività produttive e valorizzazione del centro storico Mariafrancesca Sidoli; insieme a Luca Tamini, responsabile del laboratorio di Urbanistica e Commercio del Politecnico di Milano.

Finalità di questa operazione è rendere più spiccata e qualificata l’offerta commerciale e artigianale del centro storico, come luogo vitale dell’intera comunità, superando l’idea della città come ‘centro commerciale naturale’, che non corrisponde più a modelli urbanistici attuali.

"In presenza di due fenomeni globali, come le conseguenze della pandemia e la rilevante affermazione dell’e-commerce – ha detto Luca Vecchi – abbiamo voluto compiere, avvalendoci della consulenza del Politecnico di Milano che già in altre realtà sta svolgendo un’analisi approfondita, un percorso per prendere atto di quanto si sta muovendo e su come stimolare situazioni, anche di collaborazione tra pubblico e privato, che possano ridare dinamicità al centro storico".

"Tutto questo – ha aggiunto il sindaco – non sarà possibile, se non avremo un approccio non settoriale ma che comprenda tutte le variabili. Il laboratorio di cittadinanza avviato per via Roma, che vede una partecipazione rilevante e diversificata di portatori d’interesse, è un esempio di come l’amministrazione si stia già muovendo in questa direzione".

Nodo nevralgico, proprio via Roma, che con un picco del 32% sta contando il maggior numero di chiusure di vetrine in città, mettendo in luce ancora una volta le criticità della zona.

"Va detto che il centro storico di Reggio Emilia – ha aggiunto Luca Tamini – si trova in una condizione migliore di altre città. Quando si supera il 25% di attività cessate, diventa difficile invertire la rotta per la pubblica amministrazione, ma per il centro storico di questa città la situazione è complessivamente senz’altro migliore. Perché si tratta di un centro storico molto dinamico, molto più di quelli di città scelte come elementi comparativi: Parma, Mantova, Bergamo, Brescia. A Reggio Emilia gli abbandoni ci sono, ma sono tra i più bassi in Italia".

Entro l’estate si svolgerà un incontro con la restituzione del lavoro alla città.