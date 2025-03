Centro storico, il piano del Comune. Focus su pulizia e sicurezza: "Per una città viva e accogliente"

Pulizie di primavera e azioni di polizia nell’Esagono estese ai principali portali di accesso, dall’area della Polveriera al parcheggio Cecati fino a viale IV Novembre e a piazzale Marconi. Un pacchetto di interventi finanziato con 200mila euro messo a punto – e questa è la seconda novità –, da una Unità di progetto di lavoro nata di recente tramite la riorganizzazione interna della struttura comunale e dedicato alla cura, al decoro e alla sicurezza del centro storico. Coordinata dall’archietta Irene Ceinar, vi collaborano servizi del Comune, Iren e polizia municipale. Street Tutor e multe anti-incivili, 102 nuove telecamere, aumento delle operazioni di spazzamento e lavaggio delle strade, manutenzioni nelle vie, sistemazione dell’arredo urbano (arriveranno anche più cestini) e della segnaletica sono solo alcune delle azioni in programma da marzo a giugno.

La "campagna di primavera" è stata presentata ieri dal sindaco Marco Massari, dagli assessori Davide Prandi (Cura della Città) e Stefania Bondavalli (Economia urbana, commercio, città storica), e Italo Rosati, comandante dei vigili.

"Un primo passo di un percorso legato ai nostri obiettivi di mandato – ha spiegato il sindaco –, che riguarda la complessiva riqualificazione e rinascita della città storica, e che proseguirà il 20 marzo con la presentazione alla cittadinanza dell’Hub Urbano e il relativo piano strategico. Questo percorso riguarderà anche la zona stazione. Intendiamo cambiare il volto della nostra città".

Aggiunge Bondavalli: "Quando a Natale mettemmo in campo un programma di pulizia e rivitalizzazione della città, dicemmo che la sfida sarebbe stata dare continuità. Ora andiamo avanti; è anche fuori la manifestazione di interessi per l’Hub. Vogliamo una città più sicura, viva ed accogliente. Prenderci cura sì delle persone, ma anche degli spazi, per rafforzare il legame identitario e dare risposte tempestive ai bisogni dei cittadini. È responsabilità di tutti, in primis del Comune. Dal rispetto delle regole, nasce anche l’orgoglio di appartenere a Reggio". Quattro i "sistemi urbani" su cui si snoda l’operazione: la Via Emilia; le piazze; corso Garibaldi-via Ariosto; gli accessi al centro (con riqualificazione di via dante e viale Monte San Michele, porta Santa Croce, porta Brennone, e piazza San Girolamo). Le pulizie in senso stretto inizieranno dai portici di San Pietro, l’isolato San Rocco e le aree dei mercati. Altri focus sono sulle piazze Casotti, Fontanesi e 24 Maggio; viale Allegri, stradone del Vescovado e via Corridoni. Prandi ha illustrato i correttivi studiati con Iren: miglioramento e potenziamento degli spazzamenti manuali al pomeriggio (4 i turni), con l’aumento dei passaggi nei punti critici; aumento anche dei passaggi con le idropulitici, con il riordino dei percorsi. I cittadini vengono invitati a usare l’app gratuita di Iren per fotografare, geolocalizzare e segnalare abbandoni di rifiuti e altre situazioni critiche.