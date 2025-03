Centro storico: il piano di rilancio. Polo sanitario, parco e parcheggi

Lavorare, abitare, vivere. Sono questi i tre pilastri del piano strategico per la valorizzazione del centro storico di Reggio, presentato ieri sera al teatro Ariosto. L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria: centinaia di cittadini e commercianti sono accorsi per ascoltare le proposte e confrontarsi sulle criticità dell’esagono.

Nel corso della serata, moderata dal giornalista Andrea Bignami di Sky Tg24, l’assessora all’Economia urbana e Città storica Stefania Bondavalli ha illustrato le linee guida del piano, sottolineando la necessità di risposte concrete per affrontare una crisi che ha cambiato il volto del centro. "Non vogliamo limitarci a elencare le difficoltà, ma proporre una strategia per restituire al centro il suo ruolo attrattivo e produttivo" ha dichiarato. "Non esiste una soluzione immediata, ma un percorso da costruire insieme".

Nel presentare il progetto, Bondavalli ha anticipato alcune delle iniziative che accompagneranno il rilancio del centro storico, puntando su eventi e attività capaci di riportare vitalità nelle strade della città.

Tra le novità, sul fronte dei servizi, è prevista la realizzazione di una struttura sanitaria territoriale (con pediatri e medici di base) in piazza Prampolini, all’interno della galleria Santa Maria, per "garantire cure più accessibili e coordinate ai cittadini". Sul tema dell’accessibilità invece, l’amministrazione ha candidato un progetto specifico che interessa il parco del Popolo e il parcheggio della caserma Zucchi. Con un investimento di 2,5 milioni di euro, il piano prevede la creazione di "un unico grande parco urbano, uno spazio verde attrezzato per eventi e aggregazione (con lo chalet Diana), oltre alla riqualificazione del parcheggio Zucchi per migliorare la fruibilità del centro storico".

È previsto poi il completo rinnovamento della storica Giarèda e la programmazione di un nuovo festival del centro storico pensato per animare le vie cittadine. A questi si aggiungono ’Il festival del centro storico’ "sei mercoledì di eventi fra giugno e luglio per far vivere la nostra città", un’iniziativa di sport in piazza che punta a coinvolgere sempre più persone, valorizzando la tradizione sportiva di Reggio, e il concerto degli Ofenbach, il duo francese di dj che sarà protagonista di uno degli appuntamenti clou della stagione.

Infine, uno degli elementi chiave del piano strategico è la creazione di un hub urbano, un progetto che ha raccolto una grande adesione da parte di Comune, Camera di Commercio e associazioni di categoria. A queste si aggiungono 72 imprese del commercio e dell’artigianato, due associazioni di imprese e oltre 23 associazioni culturali e sportive, tutte firmatarie della manifestazione d’interesse, la cui scadenza è stata prorogata fino al 22 marzo. A dimostrazione della volontà di portare avanti il progetto, al termine dell’intervento di Bondavalli sono saliti sul palco il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, il presidente della Regione Michele de Pascale e il presidente della Camera di Commercio dell’Emilia Stefano Landi. Insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria e dei proprietari immobiliari, hanno firmato l’accordo per la costituzione dell’hub urbano.

L’incontro si è concluso con un dialogo tra il sindaco Massari e il presidente De Pascale, condotto dal giornalista Bignami, in cui sono state affrontate le prospettive di valorizzazione del centro storico di Reggio e dell’intera regione, con l’obiettivo di costruire una strategia condivisa per il rilancio economico e sociale delle città.