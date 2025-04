Centro storico in festa per la Liberazione. Come cambia il traffico

In occasione delle celebrazioni del 25 Aprile, che si svolgono in particolare in spazi pubblici del centro, a Rio Saliceto sono previste alcune variazioni della circolazione stradale. In piazza Carducci previsto il divieto di sosta e transito dalle 17,30 di giovedì 24 aprile fino alle 2 di sabato 26 aprile. In via Carducci (dalla rotatoria di via dei Martiri all’incrocio con via XXV Aprile) divieto di sosta e transito il 25 aprile dalle 16 alle 2. In via XXV Aprile istituito il doppio senso di marcia, riservato ai soli residenti.

Il mercato settimanale di venerdì 25 aprile si svolgerà regolarmente, ma sarà spostato su via Nicolini e via IV Novembre, con alcune variazioni alla viabilità: divieto di sosta e transito dalle 6 alle 15 su tutta via Nicolini, in via IV Novembre (da incrocio con via Nicolini verso ovest fino alla fontana pubblica), accesso a via IV Novembre dalla rotonda con via Marx e via XX Settembre consentito fino al parcheggio della fontana pubblica, ingresso in via IV Novembre da via Pascoli verso ovest consentito solo ai residenti, mentre via Terrachini resta chiusa completamente al traffico.