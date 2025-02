Centro storico, le sfide: "Fermare il degrado al Parco del Popolo"

La Consulta Centro Storico rappresenta gli abitanti del nono ed ultimo ambito dei 55 quartieri di Reggio Emilia e, come dice il nome stesso, coinvolge il cuore della città. "Il motto adottato fin da quando si è costituita la Consulta - spiegano i coordinatori Alessandro Roccatagliati ed Elisa Pederzoli - è uno: ‘Riportare il Centro al centro’, convinti che in passato l’Esagono sia stato trascurato ma che possa e debba rivendicare il ruolo di ‘salotto’ della città intera. Dove torni a essere bello abitare, lavorare, trascorrere il tempo libero, e dove anche i turisti possano avere un posto di rilievo. Un sogno eccessivo, vista la situazione attuale? Forse. Ma la Consulta non recede dalla certezza che tanto si possa fare, nonostante le difficoltà: c’è bisogno di una svolta e di iniziative anche inedite". Del resto, in questa porzione di città, chi vi risiede ha scelto di abitarci, più che esservi capitato, mentre nei decenni scorsi i reggiani hanno invece teso a lasciarla, spostandosi più nei quartieri. Vivere in Centro storico comporta infatti una serie di fatiche quotidiane: il problema dei parcheggi, pagare per l’accesso con l’auto sotto casa, convivere con la movida, fare i conti con gli eventi.

OBIETTIVI

"Tuttavia – rivendicano i coordinatori – il Centro storico è anche un quartiere come gli altri, dove abitano famiglie e bambini, anziani, giovani. Ognuno con le proprie necessità di servizi e con il piacere di una vita che, crediamo, possa essere anche più a misura d’uomo". Come conquistare, allora, questo diritto del Centro a essere sia quartiere dei residenti sia salotto buono della città per chi vive fuori?

PARCO DEL POPOLO

Il principale progetto del Patto d’Ambito sottoscritto in questi due anni col Comune riguarda il Parco del Popolo. I recenti interventi sul verde sono stati importanti, ma lo spazio giochi ha bisogno di essere rinnovato e le condizioni degradate in cui versa sono sotto gli occhi di tutti. E gli stessi giardini, bellissimi come spazi e per il verde, sono punto di riferimento per i bambini del centro che di norma non hanno un giardino a casa, con la clamorosa caratteristica che sui lati convergono le principali istituzioni culturali della città: l’università, la scuola dell’infanzia Diana, i teatri, il museo, l’istituto Chierici. "Abbiamo iniziato - dicono i coordinatori - con un primo incontro alla fine della passata legislatura, e speriamo si possa riprendere al più presto. Per ora, ciascun attore ha messo sul piatto le difficoltà che oggi ne ostacolano la fruizione, per primi, va detto, degrado e insicurezza; ma anche la voglia che davvero i Giardini tornino ad essere un punto di incontro per tutti i reggiani: un loro amabile ‘Central Park’, senza la cattiva nomea di cui soffrono da tempo".

COINVOLGIMENTO

Mentre in altri Ambiti esigenze centrali sono infrastrutture da richiedere al Comune, i bisogni del Centro necessitano soprattutto di condivisione, di pensare insieme. "E di ascolto - riprendono i coordinatori -, non è utile infatti andare in ordine sparso, ma tutti i soggetti che hanno a cuore il centro storico devono porsi in rete, attorno allo snodo decisionale di un’Amministrazione comunale disposta a condividere una progettualità inventiva che tenga conto delle attuali e annose difficoltà: a partire dal problema sicurezza, al degrado, alla profonda sofferenza della rete commerciale. È fondamentale migliorare di molto aspetti di accessibilità ‘leggera’ come bici e minibus e il sistema di parcheggi limitrofi: la sperimentazione ex Zucchi a 2 euro è andata bene ed è una strada da proseguire. C’è bisogno del coinvolgimento di tutti: dai residenti, con cui, anche qui, sono nati i primi gruppi di controllo di comunità, agli operatori commerciali, ad associazioni e comitati positivamente attivi. Noi ci siamo per relazionarci e operare fattivamente con tutti, allo scopo di affrontare e sconfiggere un male che altrimenti avanza inesorabile: quello della desertificazione. Che colpisce, vedi la stessa cronaca di questi giorni che annuncia nuove chiusure, soprattutto le attività nei negozi, per le quali occorrerà assolutamente inventare e sperimentare iniziative pubbliche inedite. Si confida, perciò, nel nuovo dirigente specifico che il Comune sta individuando".

NUOVE SFIDE

"Non ultimo - concludono i coordinatori -, crediamo nella potenzialità turistica della nostra città, a partire dal ‘brand’ Tricolore che oggi è sottoutilizzato rispetto ai vantaggi che potrebbe darci, caratterizzandoci rispetto alle altre città sulla via Emilia. La stazione Mediopadana inoltre, se ben collegata, è una opportunità per portare finalmente turismo nel cuore della nostra città, e da lì alle bellezze della nostra provincia. Ma è chiaro che il Centro storico deve cambiare in meglio, per poter essere all’altezza di simili sfide".

Il sindaco Marco Massari, nella recente intervista di fine 2024 con il Carlino Reggio, aveva detto chiaramente i suoi obiettivi sul centro storico. "Stiamo costruendo il ’Piano strategico di valorizzazione della città storica’ – aveva puntualizzato –. Abbiamo istituito dei gruppi di lavoro trasversali tra gli assessorati. Abbiamo partecipato al bando regionale per la costruzione degli ’hub urbani’ – il polo attrattore è stato presentato due giorni fa – e questa può essere una iniziale cabina di regia, in cui vengono coinvolte le associazioni di categoria, oltre ad altri stakeholder, come Unimore e istituzioni culturali. L’obiettivo è farla tornare il cuore pulsante, identitario, portare residenti, studenti e farla rivivere anche dal punto di vista culturale e degli eventi".