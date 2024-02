Centrodestra all’ultima chiamata. Lunedì vertice decisivo su Tarquini. Si rischia la spaccatura dell’alleanza

Lunedì prossimo sarà decisivo per le sorti del centrodestra reggiano. A Bologna si troveranno attorno ad un tavolo i vertici regionali dei partiti che compongono la coalizione per trovare la quadra sul candidato sindaco e provare a sciogliere i nodi sul grande favorito Giovanni Tarquini, nome che però al momento è in stand-by. Al summit parteciperanno i segretari regionali Michele Barcaiuolo di Fratelli d’Italia che tirerà le fila, Matteo Rancan della Lega e Valentina Castaldini di Forza Italia. Una trattativa che parte complicata perché Carroccio e Azzurri ribadiranno le volontà espresse a livello locale: Tarquini è l’unico nome gradito. D’altronde i direttivi cittadini reggiani dei tre partiti dell’alleanza hanno da tempo avvallato la scelta dell’avvocato, quasi all’unanimità al loro interno persino nella stessa Fd’I (col coordinatore Alessandro Aragona che aveva messo nero su bianco l’indicazione a votare Tarquini) che però a livello regionale e nazionale nelle ultime settimane ha frenato proprio nel momento in cui sembrava essere maturo l’annuncio con l’obiettivo di bruciare la scelta del Pd. Quali sono le resistenze su Tarquini? La maldigerita difesa del sindaco Pd di Bibbiano Andrea Carletti nel processo ‘Angeli e Demoni’ sugli affidi da solo non regge. In realtà terrebbero banco equilibri sulle candidature di colore da spartirsi sulle altre città, ma soprattutto il fatto che dietro Tarquini possa esserci una sgradita ‘riabilitazione politica’ di Giuseppe Pagliani, coinvolto e poi assolto dal processo Aemilia dopo un lungo e discusso calvario giudiziario.

Il rischio di spaccatura è alto e i nervi sono tesi. Lega e Fi non vogliono un candidato politico, ma un civico. E vogliono Tarquini sul quale si è costruito un progetto che va avanti dall’estate scorsa. Per loro, mandare tutto in fumo proprio adesso è ritenuto un perfetto suicidio assistito. Bocciati anche i nomi che circolavano in questi giorni (tutti avvocati peraltro, da Liborio Cataliotti a Stefano Cosci passando per Nino Giordano Ruffini). Un all-in quello su Tarquini che Forza Italia e Carroccio reggiani – a meno di imposizioni dall’alto da parte dei rispettivi partiti (qualora dovesse essere sancito un accordo ai piani alti proprio lunedì) – potrebbero fare anche senza l’appoggio di Fratelli d’Italia. Uno scenario che porterebbe letteralmente ad un’implosione della coalizione e alla conseguente rottura del patto. Dopodichè, ognuno andrà per conto suo con Fd’I che rischierebbe l’isolamento e con Lega, Forza Italia e Alleanza Civica (di cui approfondiamo sotto) pronte a supportare Tarquini, il quale scenderà comunque in campo con la sua lista civica, con o senza la convergenza del centrodestra. Dal concilio di lunedì si attende comunque una fumata.