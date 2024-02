Centrodestra in stand-by. Spunta un altro avvocato. Stefano Cosci tra le ipotesi

Un altro avvocato per il centrodestra. Stefano Cosci, 64enne, civilista, è il nome nuovo che spunta in questa fase di stand-by da parte della coalizione Fd’I-Lega-Forza Italia che ancora non trovano la quadra per il candidato sindaco da schierare alle prossime elezioni amministrative di Reggio.

Il collega di toga Giovanni Tarquini resta in pole e il più gradito. Ma nonostante il suo profilo circoli da tempo e lui stesso si sia esposto nelle ultime settimane, le sue quotazioni salgono e scendono a ‘targhe alterne’. A inizio settimana sembrava potesse sciogliersi finalmente il nodo, con l’annuncio che è stato ad un passo. Ma ci sono ancora resistenze e perplessità, soprattutto tra alcuni vertici nel partito della Fiamma Tricolore (in particolare il deputato Giovanni Donzelli, vicinissimo alla premier Giorgia Meloni, così come il parlamentare reggiano Gianluca Vinci, altro avvocato che non gradisce il collega, ma anche alcuni del Carroccio poco convinti). Le motivazioni sono di carattere strettamente politico; Fratelli d’Italia vorrebbe un candidato di espressione e non un civico (ecco perché resta comunque sempre in auge l’ipotesi del coordinatore provinciale Alessandro Aragona) per ribadire la leadership di coalizione.

E poi c’è il discorso legato al processo ‘Angeli & Demoni’ che vede Tarquini impegnato nella difesa del sindaco Pd di Bibbiano, Andrea Carletti, ciononostante (e questo fa un po’ a pugni con la coerenza) sia in corso la battaglia tutta di destra per eliminare il reato di abuso d’ufficio, lo stesso contestato al primo cittadino imputato. Tarquini – che resta alla finestra senza voler entrare nelle dinamiche politiche – ha già fatto sapere che non abbandonerà l’impegno in aula e da qui si sarebbe creato l’impasse nell’alleanza di centrodestra.

Per analoghi motivi, se si volesse mantenere una coerenza, anche il nome – circolato in questi giorni – di Liborio Cataliotti, altro avvocato, non può stare in piedi essendo il difensore di Santo Gnoni e del dirigente Roberto Montagnani nel processo sui presunti appalti pilotati in Comune a Reggio.

Così tra i due avvocati, il terzo potrebbe ‘godere’. Anzi, il quarto, dato che un altro legale – Nino Giordano Ruffini – era emerso mesi fa. Ecco che sbuca Cosci, già consigliere dell’ordine forense reggiano (fu il più votato nel 2021) e membro della consulta del centro storico. È lui stesso ad ammettere al Carlino che la sua candidatura ha fondamento. "Non ho nulla da nascondere – dice – Mi è stata chiesta la disponibilità, tra diversi altri profili vagliati, a luglio scorso e l’ho data. Poi è emerso il nome di Tarquini che stimo molto. Evidentemente, come sto osservando da lontano, essendoci un po’ di subbuglio nel centrodestra, qualcuno sta di nuovo facendo il mio nome. Se la mia disponibilità c’è ancora’ Come si fa a dire sì o no? Vorrei tanto si rovesciasse il paradigma e si cominciasse a parlare più di programmi che di nomi. Dobbiamo chiederci tutti dove vogliamo andare e cosa vogliamo fare...".