Centrodestra spaccato: Panciroli e Cigarini abbandonano Ruini

Centrodestra spaccato in consiglio comunale: i consiglieri di minoranza Andrea Panciroli e Annamaria Cigarini di Forza Italia escono dal gruppo consiliare guidato da Fabio Ruini (foto) e si uniscono a Gianpietro Campani nel misto. Nel gruppo del centrodestra restano Ruini ed Enrico Mansueti di Fratelli d’Italia.

Panciroli, Cigarini e Campani hanno inviato un documento al presidente del consiglio comunale e al sindaco Zanni per ufficializzare la scelta: "A fronte del noto stallo - evidenziano - nell’attività di opposizione consigliare del gruppo ‘Centrodestra per Castellarano’ guidato da Fabio Ruini già candidato sindaco, Panciroli e Cigarini rendono pubblica la scelta di uscire dal gruppo aderendo a un nuovo progetto politico per Castellarano riunendosi a Giampietro Campani nel gruppo misto".

I tre spiegano inoltre che il gruppo misto avrà l’obiettivo "dichiarato di rilanciare l’iniziativa amministrativa e politica di fine consigliatura a Castellarano. L’attività che ci apprestiamo a svolgere è mirata a costruire un progetto civico e politico in previsione delle amministrative del 2027. Il progetto che ci siamo dati è fortemente alternativo all’attuale centrosinistra ed avrà tre prioritari obiettivi: economia e lavoro, sicurezza, piano casa: troppi nostri concittadini vivono drammaticamente l’impossibilità di vedere realizzato il sogno di avere un proprio alloggio".

Quest’estate il centrodestra, nel comprensorio ceramico, si è spaccato anche nell’Unione Tresinaro Secchia. In agosto era stata infatti annunciata la formazione del nuovo gruppo ‘Fratelli d’Italia-Lega-Alternativa civica per l’Unione’ con l’adesione di Fabio Ruini, Gianni Gravina (Fratelli d’Italia-Rubiera) ed Eliano Battistini (minoranza Baiso). Nel gruppo ‘iniziale’ del centrodestra in Unione sono rimasti Giuseppe Pagliani e Antonello Salsi.

Matteo Barca