Centrodestra, Tarquini è il prescelto. Si attende Fd’I per sciogliere i dubbi. Ma l’avvocato prepara una lista sua

La palla scotta in casa centrodestra perché c’è la consapevolezza di avere una ghiotta occasione: giocarsi la città del Tricolore per davvero, dopo 78 anni di dominio rosso incontrastato. Ma, nonostante il vento nazionale favorevole, sul piano locale è tutto diverso e il rischio di bruciarsi in partenza esiste eccome. Sono settimane di grandi manovre in vista delle elezioni di giugno, perché i giochi si fanno adesso. La triade di coalizione – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – deve sciogliere i nodi interni. E ce ne sono diversi.

Ad oggi il nome più forte sui tavoli degli alleati – e ritenuto dai più (e pure dagli stessi rivali di centrosinistra) l’unico davvero in grado di impensierire – è quello di Giovanni Tarquini. Un profilo civico e moderato che strategicamente potrebbe andare a pescare tanti voti al centro (disturbando Azione e Italia Viva che, a meno di clamorosi colpi di scena, staranno insieme al Pd lasciando da parte le diatribe nazionali). La sua è una figura di spessore. Sia per la sua storia familiare (figlio del compianto Giancarlo, magistrato che indagò sulle Br) sia per quella professionale; Tarquini è stato l’avvocato dell’ex consigliere comunale (nonché collega col quale condivide lo studio legale associato) azzurro Giuseppe Pagliani che dopo essere stato incriminato nel processo Aemilia, è stato scagionato da ogni accusa. Ed è l’avvocato di Andrea Carleti, sindaco Pd di Bibbiano, imputato simbolo del processo Angeli e Demoni sui presunti affidi illeciti; una vicenda sulla quale il centrodestra ha usato "la clava mediatica" per dirla alla Salvini.

Ecco perché schierare uno come Tarquini, potrebbe essere un boomerang: da una parte le facili critiche contro chi difende Carletti tanto bersagliato dal centrodestra, dall’altra il rovescio della medaglia presenta una garanzia di equilibrio (e pure della battaglia giuridica di Governo nel voler abolire il reato di abuso d’ufficio, di cui è accusato il primo cittadino bibbianese). Ecco perché a Roma sono in corso riflessioni di valutazione da parte della premier Giorgia Meloni e dei suoi fedelissimi. Lega e Forza Italia spingono per l’avvocato, ma attendono un cenno d’intesa da Fratelli d’Italia. Tarquini rappresenterebbe per il centrodestra uno scatto di maturità rispetto al passato: un uomo di caratura, posato e ben lontano dai volgari urlatori. In lui sarebbero riposte le speranze di andarsi a giocare all’ultimo voto il ballottaggio – perso poi nettamente contro Luca Vecchi – agguantato cinque anni fa con un’impresa dall’allora semi-sconosciuto Roberto Salati (oggi salito alla ribalta diventando segretario locale del Carroccio).

Perciò avrebbe già messo in chiaro le cose coi partiti di coalizione: non accetterà tere di essere risucchiato in logiche o giochi politici. Tarquini infatti in questi mesi ci ha fatto la bocca per una sua discesa in campo e sarebbe anche pronto – qualora dovesse andare in frantumi il discorso avviato coi tre partiti – a presentarsi con una lista civica tutta sua. D’appoggio o meno, questo è tutto da vedere. E su questo scenario avrebbe posato gli occhi pure il Pd col quale c’è rispetto. Nessun corteggiamento, sia chiaro. Ma se Tarquini dovesse rompere col centrodestra, all’eventuale ballottaggio ogni trattativa sarebbe aperta anche coi Dem. Ecco perché il centrodestra non può tirare troppo la corda. Le resistenze per ora sono soprattutto in casa Fd’I sia per i motivi descritti poc’anzi sia perché il coordinatore provinciale Alessandro Aragona ha lecite aspirazioni; ma dopo aver proposto un ‘ticket all’americana’ con Tarquini bocciato però dagli alleati, ora deve guardarsi alle spalle all’imminente congresso dove cercherà di confermare la sua carica nel partito della fiamma tricolore e consolidare le legittime ambizioni. A insidiarlo nel ruolo sarebbero in diversi: dal suo vice Alberto Bizzocchi fino al parlamentare Gianluca Vinci e pure Pagliani (non in prima persona) con una manovra di disturbo nel tentativo di suggellare la candidatura dell’amico Tarquini. E occhio a Marco Eboli che, dopo aver lasciato il ruolo di portavoce cittadino, lavorerebbe dietro le quinte (insieme a Fabio Filippi) per l’altro avvocato Nino Giordano Ruffini come candidato sindaco outsider.

Daniele Petrone