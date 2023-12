Centrodestra, tre nomi per il candidato sindaco

Un tris di nomi per il centrodestra scandianese chiamato a scegliere il proprio candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. In lizza ci sono Antonello Salsi, Fabiola Ganassi e Leonello Pantani. Tra questi tre (coi primi due leggermente in vantaggio), nel giro delle prossime settimane, uscirà il designato.

L’obiettivo è assai arduo: sbalzare dalla poltrona il primo cittadino Pd in carica Matteo Nasciuti che pochi giorni fa ha ufficializzato la sua corsa per il bis dopo il plebiscito di cinque anni fa (trionfò col 60,87%), affiancato da una lista civica, Azione, Possibile e Verdi. Ma il vento nazionale col governo targato Giorgia Meloni può aiutare nei consensi anche la coalizione locale di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

I tre partiti si sono compattati e hanno fatto innegabilmente un salto di qualità, da Reggio capoluogo fino a Scandiano, con la consapevolezza che stavolta le roccaforti rosse possono essere davvero contendibili. Per questo c’è più fermento rispetto alla tornata di un lustro fa, più unità lasciando da parte ruggini e diatribe. E anche la rosa dei papabili è ben più affollata, con le idee che sembrano essere più chiare, a partire dal fatto che il candidato sarà un civico.

Il primo nome in valutazione è Antonello Salsi, medico e dirigente del reparto ortopedico dell’ospedale Magati di Scandiano, del quale conosce tutti i pregi e i difetti. Una figura che sarebbe reputata perfetta per dare battaglia sul grande tema della sanità e della chiusurariapertura del pronto soccorso cittadino che ha animato la città della Rocca dei Boiardo.

Ma non c’è solo lui. Si resta in ambito biomedicale col nome di Leonello Pantani, gestore del laboratorio di analisi ’Città di Scandiano’ che nel 2012 ha aperto anche una sede a Casalgrande. ‘Lello’ – com’è noto in paese e come lo chiamano per gli amici – è inoltre anche uno stimatissimo attore di teatro dialettale con la compagnia locale ’Teresianum’, per la quale ha interpretato diversi personaggi in tante commedie divertenti.

Infine un altro alto profilo: Fabiola Ganassi. Donna di grande cultura, professoressa e guida turistica che conosce a menadito la bellezza dei paesaggi e dell’arte di Scandiano e dintorni, soprattutto i segreti della Rocca. Originaria di Rondinara, dove la sua famiglia è nota per gestire lo storico ristorante ’Il piccolo mare’, e nipote del noto pittore Enrico.

La scelta del centrodestra sarà svelata a breve. E allora sì, potrà partire ufficialmente la campagna elettorale per la sfida al Partito Democratico.

