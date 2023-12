Centrosinistra, Cortenova in campo

È stato designato un giovane di 28 anni, Pietro Cortenova, come candidato sindaco per il centrosinistra alle prossime elezioni comunali a Bagnolo. L’assemblea del Pd locale ha ufficializzato la candidatura per la lista Bagnolo Futura, che nel 2024 unirà le liste "Siamo Bagnolo" e "Bagnolo Bene Comune", che quasi cinque anni fa si erano divise, perdendo la maggioranza dei voti per conquistare il governo locale. Dunque, sarà un giovane a sfidare l’attuale gruppo di maggioranza, guidato dal sindaco Gianluca Paoli. "La nostra coalizione – dice il segretario locale, Thomas Benvenuti, alla presenza del segretario provinciale Massimo Gazza – sarà ancor più di ampio respiro, visto il dialogo con le altre forze che, a livello nazionale, si oppongono all’attuale governo. La candidatura di Cortenova è sostenuta da una raccolta firme che conta, al momento, un centinaio di cittadini di Bagnolo". Cortenova ha accettato con entusiasmo la candidatura: "Siamo uniti oggi perché dopo la sconfitta di cinque anni fa abbiamo saputo metterci in discussione e abbiamo analizzato gli errori commessi. Questo lavoro, non certo semplice, ci ha fatto ritrovare le ragioni dell’unità. Mi candido per costruire un paese che guardi al futuro, con una direzione chiara, quella indicata dai valori che guidano le forze di centrosinistra: solidarietà, attenzione ai più fragili, sviluppo, benessere sostenibile, ascolto. È venuto il momento di dire basta e di rilanciare questo territorio per evitare la sua deriva e il suo declino".

Antonio Lecci