Centrosinistra, ipotesi Dallasta candidato

Si stanno per scogliere gli ultimi dubbi sulla lista di centrosinistra verso le elezioni comunali per confermarsi al governo locale a Guastalla. Stasera al centro sociale I Maggio il Partito democratico riunisce l’assemblea dei soci del circolo locale deliberando la proposta del candidato sindaco da sostenere per la lista di centrosinistra al voto dell’8 e 9 giugno, ora denominata "Guastalla Bene Comune". Da qualche tempo sono tre le ipotesi che circolano con maggiore insistenza: la riconferma dell’attuale sindaco, Camilla Verona, la proposta dell’attuale assessore comunale Chiara Lanzoni, ma anche la candidatura a primo cittadino di Paolo Dallasta, capogruppo di maggioranza in carica e segretario del locale Pd, figlio di Mario Dallasta, già sindaco a Guastalla fino a tre mandati fa.

Sono questi i tre nomi di "papabili" alla candidatura a primo cittadino per il centrosinistra. Sembra invece ritirarsi la candidatura di Fiorello Tagliavini, da tempo militante nel Pd, ma che avrebbe trovato pure l’appoggio di altre correnti politiche – centrodestra compreso – se avesse accettato di guidare una lista civica alternativa a quella appoggiata dai dem. Fiorello Tagliavini, dirigente comunale in pensione e da anni direttore del teatro Ruggeri, potrebbe essere candidato a un assessorato – quello della cultura, in particolare – proprio nella lista di centrosinistra.

Questo accordo eviterebbe possibili divisioni interne al Pd e al centrosinistra in generale.

Antonio Lecci