C’era una volta all’Ambra in prima assoluta. Dedicato a Nello Salvatori

Reggio Film Festival, ospite del Teatro San Prospero, oggi inizia alle 15 con la prima parte della lezione di cinema a cura di Roberto Manassero: "Il futuro immaginato dal cinema". La seconda parte della lezione è in programma domani alle 10 (ingresso per un incontro 6 euro, per entrambi 10). Alle 18 segue "Identità future": proiezione del cortometraggio "Nelle fauci del tempo" di Nicola Guarino . Alle 21 è la volta degli anni d’oro del cinema visti dalla cabina di Nello Salvatori: proiezionista reggiano, che racconta la sua esperienza e l’epoca del grande cinema e delle sale stracolme di pubblico. Il regista, e direttore artistico di Reggio Film Festival, Alessandro Scillitani introduce "C’era una volta all’Ambra", cortometraggio presentato in prima assoluta. Ideato da Stefania Lazzari, con soggetto e sceneggiatura di Paolo Ferraroni, ha come protagonista assoluto il proiezionista Nello Salvatori. La voce fuori campo è di Monica Salvatori. Regia, riprese, montaggio e musiche sono di Alessandro Scillitani. Conclude la serata una selezione di cortometraggi internazionali, tra cui "The key" e Mwanamke makueni (Germania). Ingresso libero dalle 18 in poi.

s.bon.