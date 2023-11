C’era una volta il centro storico. In via Emilia 44 negozi sfitti. Fatale lo spostamento degli uffici

C’era una volta… e adesso non c’è più. Non ci sono lieti fini nella storia del centro di Reggio e dei suoi negozi, solo un incipit da favola che svanisce nel ricordo di chi nell’esagono ha vissuto e non può usare, oggi, nulla più che il tempo passato. Imperfetto, con la speranza che non diventi remoto. Appena imboccata la via Emilia si vedono serrande abbassate e negozi sfitti, puntualmente segnati in verde la scorsa primavera dall’artista green ‘Freak of Nature’. Dopo una decina di vuoti si incontra la scritta "Liquidazione totale per cessata attività", affissa sulla merceria Bigliardi. Il titolare andrà in pensione, nessuno finora ha voluto rilevare l’impresa o lo spazio: "Salvo novità, la sera di San Prospero io tiro giù la serranda e non la alzo più". Poco più avanti il cartello si ripete sotto i portici, al negozio d’abbigliamento ‘Fratelli Battaglia’: "Questo negozio esiste dal 1929 – racconta Anna Aleotti – e noi lo abbiamo preso a fine anni Ottanta. Lavoriamo ancora bene, ma il 30 novembre andremo in pensione e l’attività chiuderà dopo quasi 100 anni: non abbiamo trovato nessuno interessato. In via Emilia si fa prima a contare i negozi aperti di quelli chiusi. Fino al 2000 si lavorava bene, poi tutti gli uffici sono stati spostati e qui non c’è più vita, solo gente di passaggio". La crisi è evidente anche dall’altra parte di piazza del Monte, soprattutto all’incrocio con via San Paolo dove ci sono 4 spazi vuoti uno di fronte all’altro. In tutto arrivati a ‘Mazinga’ il conto è di 44 serrande abbassate e negozi sfitti sulla via Emilia, nell’arteria principale del centro storico. Considerato che il tratto è lungo 1.600 metri circa, significa che c’è un buco ogni 36 metri o poco più. Il sole si fa largo mentre, passando da piazza Prampolini, l’occhio si ferma sul ‘Sospeso Caffè’: anche quella è una pagina di storia della città, breve e recente ma importante per molti, che ora è destinata a sparire. Piazza San Prospero è nuova, bella e pulita, però vuota: durante il cantiere il mercato è stato trasferito in piazza Martiri del 7 luglio, i commercianti si sono trovati bene e sembra che non torneranno indietro. Presto aprirà il locale di Benny Benassi e Fabio Volo, ma proprio in vicolo Casalecchi a cui il ‘The riff’ farà angolo un volto nuovo c’è già. È Stefano Reggiani Rustichelli, che ha rilevato il fu ‘iPub’ e ha scelto di aprire il ‘Barfly’: "Con due soci 5 anni fa avevamo inaugurato il Ramengo in via Guasco, poi ne sono uscito e per qualche anno ho lavorato come consulente finanziario aziendale. Però a marzo ho finito il corso da sommelier e mi è tornata la voglia di aprire un locale. Ho lasciato un posto sicuro, ma la nuova piazza San Prospero è molto interessante. La mia sarà una birro-enoteca, con birre artigianali e vini del territorio e cucina da birreria a chilometro zero". Per la ristorazione ha fiducia nel centro: "In questo settore si lavora ancora molto". Il giro si conclude al vecchio-nuovo mercato coperto, dove a più di 6 mesi dall’inaugurazione un cartellone annuncia che la libreria sta arrivando. Dentro a quello che per decenni è stato uno dei punti più vivi della città le persone si contano sulle dita delle mani, anche in un giorno di mercato. La verità evidente è che non è un problema solo del Mercato ma di tutto l’esagono: "C’era una volta, adesso non c’è più".

Tommaso Vezzani