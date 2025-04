Cerca di colpire gli agenti con un bastone affilato: arrestato

È stato sorpreso in possesso di droga in un casolare abbandonato in zona San Maurizio. E su di lui pendeva una sentenza definitiva, ma arrestarlo non è stato semplice per la polizia perché ha brandito un bastone con la punta affilata cercando di colpire gli agenti. Alla fine per il 50enne tunisino, volto notissimo per i suoi numerosi precedenti contro il patrimonio e in materia di spaccio di stupefacenti, sono scattate le manette e si sono spalancate le porte del carcere. È successo tutto sabato mattina quando le Volanti lo hanno rintraccito in via Bocconi, in un edificio disabitato.

Gli uomini in divisa della questura sono riusciti a disarmarlo, evitando feriti. Una volta bloccato, è stato perquisito. Addosso, nascosti tra i vestiti, gli sono stati trovati 5 grammi di cocaina suddivisa in sette involucri. Una volta identificato, dal database, è emerso che l’uomo fosse destinatario di un provvedimento di ordine di esecuzione della carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Bologna per una sentenza di condanna divenuta definitiva per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per i fatti di sabato, è stato denunciato a piede libero per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale oltre che detenzione di sostanze stupefacenti. Mentre per la pena residua da espiare (3 anni e 9 mesi di reclusione) è stato condotto nella casa circondariale della Pulce in via Settembrini.