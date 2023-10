Cerca di rubare in discarica e assale l’addetto

Cerca di rubare in discarica ma l’addetto lo scopre. Per fuggire gli spruzza in faccia spray al peperoncino: identificato un 42enne residente a Reggio e denunciato per "percosse" dai carabinieri. Commentano i colleghi della vittima: "È avvenuto all’isola ecologica di Pieve, ma anche qui a Cavriago è un continuo di furti. Quando siamo chiusi, praticano buchi nella rete di recinzione oppure scavalcano e rubano di tutto, in particolare portano via metallo, oppure smontano i motori dai frigoriferi e pezzi di ricambio da vecchi elettrodomestici. Sembra incredibile ma portano via anche mobili e sanitari vecchi". La vicenda risale allo scorso luglio, quando un addetto 51enne – fuori dal suo orario di lavoro – si è trovato a transitare in auto vicino al centro di raccolta dei rifiuti in cui lavora – a quell’ora chiuso – e ha notato un uomo che cercava di arrampicarsi sulla recinzione. Fermatosi per chiedere allo sconosciuto cosa stesse facendo, è stato aggredito con un getto alla faccia di una sostanza urticante che il ladro gli aveva spruzzato da una bomboletta spray. Lo sconosciuto è riuscito a scappare. La vittima poco dopo si è recata a sporgere denuncia ai carabinieri di Cavriago. Grazie anche ad altre testimonianze, le indagini dei militari sono riuscite ad arrivare al 42enne che è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Francesca Chilloni