Cerca di rubare su un’auto in sosta. In manette 17enne

Ha spaccato il lunotto posteriore di un’auto in sosta con una bottiglia di vetro per rubare all’interno. Ma la tempestiva segnalazione di alcuni passanti ai carabinieri ha sventato il furto. È successo in centro nella notte di ieri intorno alle 5.

I militari della sezione radiomobile del comando provinciale di Corso Cairoli sono intervenuti nell’immediatezza e hanno così sorpreso il ladro, un minorenne di 17 anni già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati, che si trovava ancora nell’abitacolo mentre frugava tra i sedili, in cerca di denaro o oggetti di valore. Una volta bloccato è stato arrestato e portato in caserma dov’è scattata l’accusa di tentato furto aggravato. Infine è stato sottoposto ai domiciliari nell’abitazione dei genitori, a disposizione della procura del tribunale dei minori di Bologna.