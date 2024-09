Cerca di rubare su un’auto in sosta. Scoperto, fugge e va in pizzeria

Stava salendo in auto, che aveva parcheggiato in via Salati, quando ha notato all’interno dell’abitacolo uno sconosciuto. Non credendo ai suoi occhi si è avvicinato. L’uomo, vistosi scoperto, si è dato alla fuga, inseguito dal proprietario dell’auto.

Quest’ultimo ha chiamato il 112 segnalando l’accaduto e richiedendo una pattuglia dei carabinieri. Sul posto sono giunti i militari di Campagnola Emilia che accertati i fatti hanno individuato il presunto ladro: era all’interno di una pizzeria poco distante. Fermato, è stato condotto in caserma e denunciato con l’accusa di tentato furto aggravato.

I fatti in questione risalgono all’una di notte di sabato scorso, quando un 32enne ha richiesto l’intervento dei carabinieri: pochi minuti prima aveva notato la presenza di uno sconosciuto all’interno della sua macchina.

L’abitacolo era stato messo a soqquadro, a testimonianza dell’intrusione.

Il derubato aveva fatto in tempo a scorgere il malvivente e a descriverlo.

Il ladro si sentiva evidentemente al sicuro. Anziché sparire dalla circolazione, era andato in pizzeria. Ed è lì che i carabinieri l’hanno rintracciato.

E’ un 39enne di origine straniera residente a San Martino in Rio, con precedenti specifici.

Con sé non aveva nulla che non gli appartenesse.

Tuttavia avendo raccolto a suo carico elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di tentato furto aggravato, i carabinieri l’hanno condotto in caserma dove, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato alla Procura.