Cerca la fuga sulla vettura rubata. Preso: è un 17enne con precedenti

Nella notte tra mercoledì e giovedì 12 ottobre, gli agenti della Volante – allertati dalla telefonata di un cittadino – hanno intercettato in via Vico un’auto sospetta condotta da un uomo mascherato. Il conducente, all’arrivo della pantera, ha accelerato: ne è scaturito un pericoloso inseguimento. In via Piani l’auto in fuga ha urtato un marciapiede e si è fermata: l’autista ha cercato di scappare ma è stato raggiunto. Si trattava di minorenne di 17 anni di origine straniera con precedenti per reati contro la persona, guida senza patente e possesso di sostanze stupefacenti a uso personale. Il ragazzo, che ha mantenuto un atteggiamento molto aggressivo, era alla guida di un’auto rubata. Addosso aveva cacciaviti e pinze. E’ stato deferito in stato di libertà per resistenza, ricettazione, guida senza patente e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.