Cercano di rubare la statua Ma l’opera cade e si spezza

Ladri vandali in azione nel cortile di Villa Fassati, storico palazzo in via Cantone, alle porte di Reggiolo, dove un mese e mezzo fa ha aperto la nuova sede della Fondazione Officina Belle Arti. All’ingresso della villa qualcuno ha cercato di rubare una delle statue, l’unica in marmo presente nell’area esterna, senza però riuscirci. Si tratta di una statua del peso di otto quintali, che rappresenta la tutela della maternità nel mondo del lavoro, realizzata dallo scultore reggiano Mario Pavesi. Nel mercato dell’arte può avere un valore fino a centomila euro.

"Un furto tentato in pieno giorno – commenta Pavesi – forse per non insospettire eventuali passanti, facendo credere di essere impegnati in qualche lavoro nel cortile. La statua è danneggiata, con la testa praticamente staccata e altri graffi in varie parti dell’opera. E’ una statua a cui sono affezionato. Cercherò di sistemarla". Nel primo pomeriggio di ieri ci si è accorti della statua a terra e sono stati chiamati i carabinieri, per avviare le indagini per danneggiamento aggravato, per ora a carico di ignoti. L’intrusione, scavalcando la rete di recinzione, sarebbe avvenuta poco prima.

Antonio Lecci