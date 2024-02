Cercasi nuovi volontari ospedalieri

L’Avo (Associazione Volontari Ospedalieri) dell’Appennino cerca nuovi volontari per un servizio ospedaliero di supporto particolarmente utile per i degenti e di sollievo per il personale sanitario. L’Avo dell’Appennino reggiano, attiva da un trentennio, rende noto che a breve partirà un corso base di formazione. L’Associazione ha iniziato l’attività nel 1995 e, secondo lo spirito del fondatore, Erminio Longhini, vuole farsi prossima a chi, soprattutto negli ospedali e nelle strutture per anziani, ha bisogno di una parola di conforto, di una stretta di mano, di un abbraccio o più semplicemente di qualcuno che gli dia un bicchiere d’acqua. Sono passati quasi 30 anni dalla fondazione dell’Avo della montagna e il tempo e la pandemia hanno ridotto di molto le forze e la presenza dei volontari, molti dei quali hanno superato la soglia degli ottant’anni. Per queste ragioni e per far conoscere meglio le finalità e la mission di questa associazione che ha una struttura nazionale e regionale, poi si articola nelle varie realtà territoriali locali, d’intesa con l’Avo Emilia Romagna, dal 13 al 27 febbraio sarà organizzato un corso di formazione di base per nuovi volontari che intendono aderire all’Avo. Il corso prevede una prima parte di 5 lezioni organizzate online e gestita da Avo regionale poi, a conclusione, ci saranno due incontri in presenza organizzati dall’Avo Appennino Reggiano per farne conoscere l’organizzazione e i servizi attivi sul territorio della montagna. Il corso si concluderà con un colloquio e un breve tirocinio. Il programma è reperibile anche sul sito dell’associazione al link http://www.avoappennioreggiano.it. Le iscrizioni vanno inoltrate direttamente all’Avo regionale con le seguenti modalità: via mail all’indirizzo segreteria@avoemiliaromagna.it mediante domanda d’iscrizione sottoscritta dall’aspirante volontario; tramite la compilazione del modulo Google: https://forms.gle/t1f4bJLLzzJ9v5To9.

Settimo Baisi