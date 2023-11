Cercasi operaio in edilizia. Meglio se ha già esperienza

Azienda edile ricerca una figura di op. edile da inserire in organico. Preferibile esperienza pregressa nella mansione e dimestichezza nell’uso di macchinari edili. Il lavoro prevede trasferte presso cantieri, indispensabile quindi essere in possesso di Pat B. ed essere automuniti. Titolo di studio richiesto: licenza media. La tipologia contrattuale offerta è di contratto a tempo determinato, full time, dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00. L’offerta si intende rivolta a tutti i candidati senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa. Qualifica ISTAT: Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Scadenza 13112023