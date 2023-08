"Cerchiamo ragazzi di taglia Xxl" Il reclutamento degli Hogs contro bullismo e body shaming

di Daniele Petrone

Un touchdown contro gli stereotipi. Chi l’ha detto che gli sportivi di successo debbano essere tutti alti, muscolosi e con gli addominali a tartaruga alla Cristiano Ronaldo? Non certo gli Hogs, società reggiana di football americano che nel 2024 toccherà la mèta dei 40 anni di attività offerta a grandi (con la prima squadra che vanta nel palmares un Superbowl, il titolo di campione italiano nel 2008) e piccini attraverso un florido settore giovanile. I ’maialini’ – questa la traduzione di Hogs – si apprestano a vivere una nuova stagione e sono a caccia di ragazzi e ragazze che vogliono provare questo magnifico sport che a dispetto delle apparenze tra contatti fisici a volte quasi cruenti, tramandano valori che spesso mancano in altre discipline ritenute esteticamente migliori. Lanciando così una campagna di reclutamento (curata dal digital specialist Dario De Lucia e dall’art creator Federica Seghezzi) dall’alto messaggio simbolico sportivo e sociale. "Cerchiamo ragazzi Xxl, ragazze e bambini – attacca il presidente del club Davide Ruozzi – Da noi non c’è bullismo e nessuno sta in panchina", alludendo alle frequenti situazioni di giovanissimi tagliati o lasciati a casa in altri sport per mancanza di abilità a detta di tanti, troppi ‘espertoni’ che spesso inseguono solo i risultati a dispetto dell’educazione fisica e sportiva che si dovrebbe perseguire in tenera età. "Cerchiamo tanto i ragazzi e ragazze con le ‘ossa grandi’, quanto i piccoli, gracilini, che corrono – continua Ruozzi – Il fisico viene con gli allenamenti e abbiamo visto tanti giovani rinascere. I chili di troppo dei ‘big man’, per chi sta nella linea di attacco o difesa, diventano un punto di forza e il velocista con i piedi scarsi per la squadra di calcio, ma da noi sarà un ottimo ricevitore. A football americano si gioca in undici in campo, ma c’è una squadra di attacco e una di difesa. Di base servono ventidue giocatori, ma, ad ogni singola azione, puoi cambiare la formazione, c’è spazio per tutti e chiunque ha possibilità di esprimere le sue potenzialità".

Uno sport anche di parità di genere. "Abbiamo anche le guerriere, sono diciannove le ragazze che giocano a Flag Football, ovvero il football americano senza contatto". Viene data la possibilità a tutti di fare una prova gratuita per capire se lo sport piace. "Un altro aspetto – sottolinea il dirigente Federico Scolari – è che questo è uno sport bilingue: i nostri allenamenti per bimbi e ragazzi sono sia in italiano sia in inglese, grazie ai nostri coach di madrelingua canadesi e americani". E poi c’è l’integrazione: "Abbiamo iniziato un progetto prendendo esempio da un giocatore di origine ghanese professionista dell’Nfl, Osi Umenylora. Stiamo lavorando con la comunità ghanese di Reggio, portandoli a conoscere quesoto sport. Vogliamo andare a prendere i ragazzi per strada e portarli al campo".