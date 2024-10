Cerimonia al Quirinale. L’imprenditore Bertazzoni è Cavaliere del lavoro

Ieri mattina in una cerimonia a Roma, al Quirinale, l’imprenditore guastallese Paolo Bertazzoni ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere del lavoro, che era stata formalizzata a fine maggio. La cerimonia è avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Paolo Bertazzoni è stato premiato in qualità di amministratore dell’azienda Bertazzoni Spa, che l’imprenditore guida insieme ai figli. Si tratta di uno dei nuovi venticinque cavalieri del lavoro per cui il presidente Mattarella ha firmato il decreto di nomina su proposta del Ministro delle Imprese, Adolfo Urso. La Bertazzoni Spa è nata 142 anni fa: tutto cominciò nel 1882 quando l’ingegnere Francesco Bertazzoni, proprio a Guastalla, diede impulso alla produzione in serie delle cucine a legna i cui primi prototipi circolavano in quegli anni. Sotto la guida di Bertazzoni, l’azienda ha avviato due anni fa un piano di investimenti triennale 2021-2023: quindici milioni di euro per l’innovazione di prodotto, la digitalizzazione, l’assunzione di nuove figure specializzate. "Per me – confida Bertazzoni, che durante la cerimonia era seduto accanto a Marina Berlusconi – questo riconoscimento è stato molto gradito. Come imprenditore non ho mai cercato glorie, ma sono onorato del cavalierato del lavoro". Positivo anche l’incontro con il Capo dello Stato. Durante il breve colloquio con l’imprenditore reggiano, non è mancato l’elogio al territorio emiliano: "Il presidente Mattarella ha confidato di amare molto la nostra terra, in particolare le sue ricchezze enogastronomiche", racconta Bertazzoni. Che non nasconde la comprensibile forte emozione al momento di ricevere l’onorificenza, nel salone gremito di autorità e ospiti. Dopo il compimento dei 140 anni, l’azienda della Bassa Reggiana si è vista riconoscere l’accesso nel registro delle imprese storiche italiane, realizzato da Unioncamere nazionale per valorizzare le attività imprenditoriali secolari "che hanno saputo trasmettere alle generazioni successive il proprio patrimonio di competenze e conoscenze, nonché i valori fondanti del fare impresa". La Bertazzoni Spa rappresenta un esempio tipico dell’imprenditorialità emiliana e italiana, in crescita passo dopo passo superando crisi congiunturali e guerre e garantendo successioni fino all’attuale quinta e sesta generazione al comando. Molti i messaggi augurali ricevuti da Bertazzoni. Anche il sindaco Paolo Dallasta ha espresso i complimenti per questo riconoscimento all’imprenditore guastallese, alla guida di un’azienda conosciuta a livello internazionale.

Antonio Lecci