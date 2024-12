Cerimonia di cittadinanze del Popol Giòst: premiati storici abitanti di via Roma

Ieri mattina alla Camera del Lavoro di via Roma, si è svolta la terza edizione della cerimonia di consegna delle cittadinanze del Popol Giòst, conferite dall’associazione Via Roma Zero davanti al pubblico che ha gremito la sala. Il riconoscimento è stato attribuito ad alcuni fra antichi abitanti del quartiere e a chi ne ha saputo conservare l’anima nel tempo, soprattutto l’innato spirito di solidarietà.

Dopo gli appuntamenti di febbraio e maggio, dove già quindi persone avevano ricevuto la cittadinanza onoraria, in questa edizione sono stati premiati: Sergio Calzari, Dina Buccino, Antonio Fava, i fratelli Calò, Claudio Cottafavi (in rappresentanza del padre Carlo) e Monica Cocconi (in rappresentanza del padre Orio). Un piccolo contrattempo ha fatto saltare l’arrivo delle special-guest, Vera e Giuliana Gemma, figlie del famoso attore Giuliano scomparso nel 2013, che avrebbero dovuto ritirare il riconoscimento dedicato al papà, cresciuto in via Roma.

"Purtroppo Vera Gemma ha contratto il Covid con febbre alta nei giorni scorsi – dice Pierluigi Sgarbi, portavoce dell’associazione Via Roma Zero – abbiamo atteso fino all’ultimo per vedere se le sue condizioni di salute migliorassero perché avevamo già prenotato il treno e l’albergo. Siamo comunque riusciti a fare un video-collegamento di circa mezz’ora dove ci ha raccontato diverse cose sul papà e ci ha promesso che verrà in futuro qui da noi. Contiamo di poterla invitare in occasione dell’inaugurazione della piazza del Popol Giost.

"È stata una bellissima mattinata e abbiamo ricevuto diversi complimenti da chi era presente – aggiunge –. Vogliamo conservare la memoria storica del quartiere e per questo abbiamo realizzato alcune interviste alle persone premiate. Per i fratelli Calò, le immagini contenevano un bel piatto di cappelletti e una cucina fumante, mentre per Orio Cocconi abbiamo ascoltato uno dei suoi pezzi e ammirato la sua voce straripante". Sgarbi procede poi spiegando nel dettaglio i riconoscimenti che sono stati consegnati.

"Ogni persona premiata ha ricevuto una pergamena in arsave, il dialetto del Popol Giòst, con la traduzione in italiano e una spilla in ceramica che richiama la figura della gallina: molti ricordano che, a causa della miseria, gli abitanti andavano a rubare qualche gallina nelle campagne circostanti perché si soffriva la fame, per poi condividerla fra le famiglie povere. La spilla in ceramica è frutto di un lavoro fatto da un’azienda di Faenza che aveva ricevuto una nostra donazione di 7000 euro, raccolti nel 2023 mettendo all’asta diverse opere di artisti reggiani per aiutare i territori alluvionati".